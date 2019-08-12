70 голодных медведей на Камчатке перекрыли туристам дорогу

На Камчатке порядка 70 голодных медведей оккупировали туристическую тропу. По словам лесничих, хищники агрессивны, поэтому маршрут временно пришлось закрыть, передает Царьград.
Уточняется, что инцидент произошел в Южно-Камчатском заказнике. Медведи не смогли насытиться из-за изменения в путях миграции нерки. Поэтому звери рассредоточились по берегам реки, вдоль которой обычно ходят туристы. Маршрут могут открыть только после того, как нерка снова вернется в привычные места обитания и медведи смогут утолить свой голод.
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