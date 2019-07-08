Жизнь брошенного в СИЗО юриста Карамзина оказалась под угрозой

Жизни юриста Кантемира Карамзина, отправленного в СИЗО Сергиева Посада, угрожает реальная опасность. В своем открытом письме президенту России Владимиру Путину он рассказал о масштабной коррупции в рядах столичного управления ФСБ.

В Сети опубликована запись телефонного разговора партнера Кантемира Карамзина канадского инвестора Марка Ричардса с адвокатом из Швейцарии Мартином Бухли, который представляет интересы одного из крупнейших застройщиков Москвы АО "ДСК-1" и его владельцев Владимира Копелева и Владимира Воронина. С юристом, следует из слов на пленке, сделают "ужасные вещи" в тюрьме, если он не подпишет необходимые документы и не откажется от акций ДСК-1.

Мартин Бухли в телефонном разговоре выразил недовольство тем фактом, что отправленный за решетку Карамзин написал обращение президенту, что спровоцировало шумиху в СМИ. "Кантемир сделал ставку в игре, в которой никогда не сможет выиграть. Он не мог не понимать, что если он напишет письмо г-ну Путину, то что-то изменится", – подчеркнул адвокат.

По его словам, если юрист подпишет документы об отказе от акций "ДСК-1", то он будет освобожден из-под стражи в самое ближайшее время, передает издание "Ленправда". "Если не подпишет, то умрет!", – заметил Бухли. Более того, по его словам, опасность грозит не только самому юристу, но также его жене и детям.

О том, что угрозы реальны, по мнению адвоката из Швейцарии говорит тот факт, что владельцы группы компаний ФСК семья Ворониных, по его словам, лишь оболочка, за которой стоят "очень богатые люди из ФСБ". Таким образом, опубликованная в Сети запись наряду с изъятием миллиардов у офицеров ФСБ и задержанием силовиков по подозрению в разбойном нападении может быть очередным свидетельством причастности сотрудников спецслужбы к криминальной деятельности и коррупции.

Из разговора следует, что речь может идти не только о разовых выплатах вознаграждения за те или иные акции. Судя по словам Мартина Бухли, какие-то сотрудники ФСБ могут быть теневыми акционерами одной из крупнейших строительных компаний Москвы и России.

Отметим, юрист Кантемир Карамзин был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области в начале апреля 2019 года после того, как выиграл в арбитражном суде столицы дело на 15 миллиардов рублей у владельца АО "ДСК-1" Владимира Копелева. Он представлял интересы его бывшего партнера Марка Ричардса.

В рамках исполнительного производства суд наложил арест на акции компании, которые в тот момент уже были проданы Владимиру Воронину. Таким образом, под угрозой оказались и его интересы.

Примечательно основание, по которому юрист был отправлен за решетку. Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о долговом споре 12-летней давности с писателей Олегом Блоцким. По нему уже есть вступившие в силу судебные решения в пользу Кантемира Карамзина. Однако, невзирая на очевидную юридическую несостоятельность обвинения, он был помещен в изолятор, в котором находится уже третий месяц.

Из-за решетки юрист написал обращение на имя президента России Владимира Путина. В своей письме он рассказал, что дело против него инспирировано начальником столичного управления ФСБ генерал-полковником Алексеем Дорофеевым по заказу Владимира Копелева и Владимира Воронина. Он также утверждает, что девелоперы намеренно обанкротили и раздробили на мелкие компании АО "ДСК-1". Якобы благодаря этому им удалось вывести и спрятать от реального собственника акции компании. Теперь же, по словам Карамзина, с помощью уголовного дела они пытаются убрать конкурентов.

Имя начальника управления ФСБ России по Москве и Московской области Алексея Дорофеева упоминается также в антикоррупционном расследовании Ивана Голунова, как возможного причастного лица к "крышеванию" похоронного, банковского и других крупных бизнесов столицы. В расследовании "Новой газеты" сообщается также и о роскошной, не сопоставимой с официальными доходами, недвижимости генерал-полковника и его помощника Марата Медоева.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о существовании в Москве некоего "бутика ФСБ", с помощью которого бизнсмены решают вопросы с силовыми посадками своих конкурентов, а также организуют заказные уголовные дела, передает "Собеседник". В свете подобных обстоятельств ультиматум, предъявленный юристу Кантемиру Карамзину, может обернуться для него катастрофическими последствиями.