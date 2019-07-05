Шнуров без мата распек главу Минздрава
Министр здравоохранения России обратилась к правительству с просьбой закупить для подведомственных структур Минздрава самолет. По ее мнению, для этого больше подойдут французские Dassault Falcon 7X, чем SSJ-100. По словам Вероники Скворцовой, лайнер нужен Федеральному медико-биологическому агентству, не имеющему своего авиапарка.
Певец отреагировал на заявление главы Минздрава. Свое мнение он выразил в традиционной для него стихотворной форме. За три часа пост Сергея Шнурова собрал почти 70 тысяч лайков.
"Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах по бюджету. Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях – реаниматолог написал. Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса", – цитирует публикацию музыканта в соцсети URA.ru. Подписчики по достоинству оценили юмор Сергея Шнурова.
Многие отметили в комментариях, что артисту нужно попробовать себя в политике. Некоторые даже заверили, что проголосуют за него, если Сергей Шнуров будет баллотироваться в президенты России.
Ранее Сергей Шнуров устроил перебранку в стихотворной форме с Ксенией Собчак. Знаменитости обменивались "любезностями" через свои соцсети. В конце концов музыкант решил прекратить скандальную "дуэль", решив не отвечать на выпады телеведущей.
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