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Общество

Шнуров без мата распек главу Минздрава

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Лидер группы "Ленинград" высмеял руководителя Минздрава России Веронику Скворцову на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров высказался саркастически в ее адрес после того, как чиновница отказалась от использования самолетов Sukhoi SuperJet – 100. 
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Министр здравоохранения России обратилась к правительству с просьбой закупить для подведомственных структур Минздрава самолет. По ее мнению, для этого больше подойдут французские Dassault Falcon 7X, чем SSJ-100. По словам Вероники Скворцовой, лайнер нужен Федеральному медико-биологическому агентству, не имеющему своего авиапарка.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Певец отреагировал на заявление главы Минздрава. Свое мнение он выразил в традиционной для него стихотворной форме. За три часа пост Сергея Шнурова собрал почти 70 тысяч лайков.

"Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах по бюджету. Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях – реаниматолог написал. Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса", – цитирует публикацию музыканта в соцсети URA.ru. Подписчики по достоинству оценили юмор Сергея Шнурова.

Многие отметили в комментариях, что артисту нужно попробовать себя в политике. Некоторые даже заверили, что проголосуют за него, если Сергей Шнуров будет баллотироваться в президенты России.

Ранее Сергей Шнуров устроил перебранку в стихотворной форме с Ксенией Собчак. Знаменитости обменивались "любезностями" через свои соцсети. В конце концов музыкант решил прекратить скандальную "дуэль", решив не отвечать на выпады телеведущей.

Автор: Валерия Нарская5 июля 2019, 04:25
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