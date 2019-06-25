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Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Шнуров освободил арку исторического здания в Петербурге, самовольно переделанную им под стоянку для автомобиля. Недовольные самоуправством жители дома выиграли спор у лидера группы "Ленинград".
прочитано 926 раз

Сергей Шнуров совсем "зазвездился" – решили жители исторического здания в Санкт-Петербурге, где поселился музыкант после недавнего громкого развода. К такому выводу питерцы пришли, когда увидели, что одна из ведущих во двор арок перекрыта странными устройствами.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Оказалось, что Сергей Шнуров переделал памятник архитектуры для своего удобства. Со стороны Фонтанки на старинных деревянных воротах появился запорный механизм с автоматической системой открывания и закрывания, а со стороны двора – металлический роллет.

Новость вызвала бурю негодования у жителей Северной столицы. Однако позже выяснилось, что проезд оставался свободным большую часть дня. Перекрывался он только тогда, когда звезда прибывала в свое жилище. Как пояснил Сергей Шнуров, он таким образом отгораживался от поклонников и камер папарацци.

Тем не менее разрешения на подобные переделки объекта культурного наследия, построенного во второй половине XVIII века, музыканту никто не давал. После жалоб жителей власти объявили решение: лишние конструкции убрать. Возражений не последовало: двор быстро обрел первоначальный вид, отмечает "Комсомольская правда".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ни Сергей Шнуров, ни его представители инцидент не комментируют. Причину своего нежелания они также объяснять отказываются.

Автор: Андрей Евлампиев25 июня 2019, 19:39
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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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