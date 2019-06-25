Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова

Сергей Шнуров освободил арку исторического здания в Петербурге, самовольно переделанную им под стоянку для автомобиля. Недовольные самоуправством жители дома выиграли спор у лидера группы "Ленинград".

Сергей Шнуров совсем "зазвездился" – решили жители исторического здания в Санкт-Петербурге, где поселился музыкант после недавнего громкого развода. К такому выводу питерцы пришли, когда увидели, что одна из ведущих во двор арок перекрыта странными устройствами.

Оказалось, что Сергей Шнуров переделал памятник архитектуры для своего удобства. Со стороны Фонтанки на старинных деревянных воротах появился запорный механизм с автоматической системой открывания и закрывания, а со стороны двора – металлический роллет.

Новость вызвала бурю негодования у жителей Северной столицы. Однако позже выяснилось, что проезд оставался свободным большую часть дня. Перекрывался он только тогда, когда звезда прибывала в свое жилище. Как пояснил Сергей Шнуров, он таким образом отгораживался от поклонников и камер папарацци.

Тем не менее разрешения на подобные переделки объекта культурного наследия, построенного во второй половине XVIII века, музыканту никто не давал. После жалоб жителей власти объявили решение: лишние конструкции убрать. Возражений не последовало: двор быстро обрел первоначальный вид, отмечает "Комсомольская правда".

Ни Сергей Шнуров, ни его представители инцидент не комментируют. Причину своего нежелания они также объяснять отказываются.