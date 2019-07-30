Генконсул: в 2019 году несколько десятков россиян умерли на отдыхе в Анталье

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в Анталью. По словам Рогозы, некоторые россияне перед поездкой не всегда могут адекватно оценить состояние своего здоровья.
Эксперт подчеркнул, что это, в первую очередь, касается пожилых людей. Рогоза добавил, что туристы злоупотребляют спиртными напитками, а также беспечно ведут себя в море и на экскурсиях, пишет РИА Новости.
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