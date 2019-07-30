Знаменитый художник умер на 89-м году жизни

Народный художник России Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни. Печальная новость появилась на сайте Владимирского регионального отделения Союза художников. Причина смерти не уточняется. Прощание начнется в 09:00 31 июля в соборе Княгинина монастыря во Владимире.
Валерий Кокурин считается одним из основателей Владимирской школы живописи. Большинство работ он посвятил родному городу. Полотна художника можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее и Владимиро-Суздальском государственном музее-заповеднике, передает ТАСС.
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