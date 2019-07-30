Байкалу грозит новая опасность

Наводнения в Иркутской области могут разрушить экосистему озера Байкал. Об этом рассказал директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов, передает газета "Известия".
Как пояснил Федотов, из-за паводков в воды озера может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сам завод был закрыт в 2013 году, однако отходы от его деятельности все еще хранятся на побережье Байкала. В результате сильного хлорирования воды погибнет зоопланктон, а это, в свою очередь, повлечет за собой разрушение пищевой цепочки озера.
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