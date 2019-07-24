Россиянам разрешили отдыхать без визы еще в одной стране

Граждане России смогут находиться в Мальдивской Республике без визы в течение 90 дней. Соответствующее соглашение об отмене визовых требований было подписано месяц назад, уточняет "Российская газета".
Нововведение вступит в силу с 25 июля. Теперь россиянам достаточно предъявить для поездки действительный заграничный паспорт, дипломатический или служебный документ, передает Life.ru. Ранее гражданам было разрешено пребывать на территории республики без визы только 30 дней.
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