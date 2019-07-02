"Аэрофлот" экстренно отменил рейсы в Прагу

Во вторник, 2 июля, компания "Аэрофлот" отменила часть рейсов, следующих по маршруту Москва – Прага – Москва. По словам представителей воздушной гавани, власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких полетов.

Как передает RT, отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В то же время "Аэрофлот" продолжит выполнять полеты SU2012/2013 и SU2024/2025.

Пресс-служба компании сообщила, что у них есть все технические возможности для обеспечения рейсов. Однако власти Чехии по неизвестной причине решили аннулировать часть полетов, сообщает Царьград.

Пассажиры могут воспользоваться самолетами других авиакомпаний. Они могут также оформить возврат билетов как "изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе" без дополнительных сборов, уточняет телеканал "360".