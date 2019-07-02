Обнародовано сенсационное расследование Ивана Голунова

Новое расследование журналиста Ивана Голунова появилось в Сети. Полный материал был опубликован на сайте "Медузы".
В статье рассказывается о том, как устроен похоронный бизнес в Москве. По словам корреспондента, драка на Хованском кладбище в 2016 году была попыткой раздела рынка. Журналист также перечисляет фамилии людей, которые занимаются ритуальным бизнесом. Многие из них приехали с юга страны, уточняет URA.ru.
Как утверждает ряд СМИ, именно это расследование могло стать причиной задержания Ивана Голунова. В начале июня корреспондента арестовали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Сам журналист уверен, что наркотики ему подбросили.
Эта история вызвала недовольный отклик у общественности. Многие известные журналисты и деятели искусства выступили в защиту Ивана Голунова. Позже сотрудники МВД признали нарушения полицейских, расследующих дело корреспондента. 11 июня суд оправдал журналиста. Его отправили под домашний арест до 7 августа.
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