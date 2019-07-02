Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

В ближайшие часы на столицу обрушатся дождь и гроза. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В некоторых местах пройдет град. Плохая погода сохранится в Москве до 10 часов утра 2 июля, подчеркивает телеканал "360".

Жителям столицы рекомендуют оставлять машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также быть внимательными на дорогах, передает "Вечерняя Москва". Спасатели также советуют обходить деревья, рекламные щиты и недостроенные здания, сообщает НСН.