В Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт известный арт-объект

В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб уничтожили известный арт-объект. Крест художника-каллиграфа Покраса Лампаса находился на площади Первой пятилетки, которую заасфальтировали рабочие, сообщает НСН со ссылкой на портал "Е1.Ru".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал произошедшее "плохой историей". Арт-объект был создан легально на фестивале "Стенограффия". Техника прекратила работу – крест попытаются восстановить, передает телеканал "360".
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