В Удмуртии мужчина выстрелил в соседа из ружья

В Ижевске местный житель выстрелил в соседа из ружья после ссоры. Пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Нападавшего задержала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы, передает ИА "Удмуртия".
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