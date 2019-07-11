Как взять кредит и не попасть в долговую яму

Уровень долговой нагрузки россиян становится социальной проблемой, о чем недавно заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Из-за слишком высокой закредитованности наших граждан бьет тревогу и Всемирный банк: реальные доходы россиян падают около пяти лет подряд.

Люди стремятся поддерживать свой уровень жизни с помощью кредитов. В долговую яму попадают не только те, у кого нет работы. Более 10 млн россиян сегодня имеют плохую кредитную историю, то есть когда-то они не вернули долги вовремя.

Недавно на страницы французской прессы попала история российского врача. Женщина взяла кредитов на миллион рублей, на них она покупала турпутевки и одежду, но так и не смогла расплатиться, несмотря на стабильную зарплату. Это не значит, что нельзя прибегать к заемным средствам. Кредит – это эффективный финансовый инструмент. Важно уметь им пользоваться. "Дни.ру" поговорили с генеральным директором финансовой онлайн-платформы Webbankir Андреем Пономаревым, который дал пять простых советов.

Рассчитайте посильную для вас кредитную нагрузку

Перед тем как взять кредит рассчитайте посильную для себя долговую нагрузку. Как правило, банки считают, что она не должна превышать половину ежемесячных доходов за вычетом обязательных ежемесячных платежей, таких как оплата коммунальных услуг, выплата алиментов, налогов и тому подобное. Однако кредитная организация обладает не всей информацией о человеке, и долговая нагрузка даже в 30% от заработка может оказаться для него слишком высокой.

Представим, что ежемесячный платеж по кредиту, который семья берет на покупку автомобиля, всего 15 тысяч рублей, а совокупный ежемесячный доход (включая ребенка) – 80 тысяч рублей в месяц. Проблем, казалось бы, нет, долговая нагрузка составляет всего 18%. Однако в этой ситуации нужно учитывать все остальные обязательные платежи.

Предположим, семья снимает квартиру за 30 тысяч, платит за ЖКХ дополнительно 3 тысячи в месяц, а еще 15 тысяч рублей уходят на бензин, плату за общественный транспорт, оплату детского сада и обязательные медицинские расходы. В этом случае объем свободных средств составит 32 тысячи рублей, из этих денег необходимо будет выделить средства на питание для трех человек, бытовую химию, непредвиденные расходы и, соответственно, автокредит. А это уже проблематично. Выдержать такую долговую нагрузку будет крайне сложно.

Поэтому прежде, чем брать кредит, особенно на большую сумму, попробуйте в течение пары-тройки месяцев заносить все свои расходы в обычную тетрадь или специализированное приложение – сейчас их много в Интернете. Когда вы поймете сколько тратите, рассчитать финансовые возможности станет гораздо проще.

Не берите деньги под предполагаемый рост доходов

Часто главный вопрос, который беспокоит заемщика, а даст ли банк кредит на нужную сумму? Для этого люди склонны завышать свои финансовые возможности. Тем более, на работе скоро будет повышение, обещали заплатить премию, да и вторая половина вот-вот устроится на хорошее место. Ставка на будущий рост доходов – одна из основных причин невыплат по кредиту. К сожалению, надежды оправдываются не всегда. Вы должны рассчитывать на реальные доходы.

Расскажите о своих сложностях кредитору

Главная ошибка тех, кто испытывает проблемы с выплатой долга, – это решение ничего не сообщать финансовой организации и просто не выходить на связь. Человек "прячет голову в песок", при этом проценты по кредиту растут, должнику назначают штрафы, начинают звонить коллекторы… Единственным выходом из ситуации видится новый кредит в другой финансовой организации, а долги при этом продолжают расти. Конечно, это неверный путь. Как только вы столкнулись с финансовыми трудностями, расскажите о них кредитору. Скорее всего, он пойдет вам навстречу и рассмотрит варианты рассрочки и реструктуризации долга.

Не рассчитывайте на помощь "антиколлекторов"

Другое распространенное заблуждение – это вера в так называемых "антиколлекторов". Они охотно обещают разобраться с кредиторами и спасти от долгов, скажем, при помощи "социального банкротства". Однако все не так просто: часто такие "помощники" лишь берут с клиента деньги, тем самым усугубляя его не самое лучшее финансовое положение, пишут пару писем в разные инстанции, а затем просто оставляют его наедине с проблемами.

Подумайте о страховке от невыплат

Если вы не уверены в своих финансовых возможностях, при оформлении кредита можно оформить страховку (как правило, финансовые организации сотрудничают с определенными страховыми компаниями, однако не навязывают их услуги, поэтому страховку можно приобрести у любой страховой компании, которой вы доверяете). За нее придется доплатить, однако при наступлении страхового случая долг за вас покроет страховая компания. Правда, при определенных условиях. Например, потеря работы из-за сокращения штата или банкротства компании – это, безусловно, страховой случай. А вот увольнение по собственному желанию (даже если на работе сложились обстоятельства, из-за которых пришлось уйти), как правило, к страховым случаям не относится. Как и увольнение из-за нарушения трудовой дисциплины и по соглашению сторон.

Иногда страховку от невыплат может предоставить сама кредитная организация, предлагая заключить договор на услугу отсрочки платежа или финансовых каникул (за дополнительную плату). Если в тот момент, когда вы берете кредит, вы не уверены, что зарплату будете получать вовремя и расплатитесь по кредиту в срок, такой услугой стоит воспользоваться.