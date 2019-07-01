Скончался экс-президент Черногории

Бывший глава Черногории, также занимавший должность премьер-министра Югославии, Момир Булатович скончался в воскресение, 30 июня. Об этом сообщает телеканал "360".
Булатович в последнее время жил в селе Рачи недалеко от Подгорицы. Там он и умер. Причины смерти и другие подробности не уточняются. Булатович руководил Черногорией в период с 1990 по 1998 год, уже после, до 2000 года, он занимал пост премьер-министра Югославии. О дате похорон и прощании будет сообщено позднее.
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