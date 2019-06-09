Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
По словам Диденко, такая инициатива "заслуживает внимания". Любые журналисты, вне зависимости от того, сотрудничают ли они с оппозиционными изданиями или нет, должны обладать механизмом юридической защиты, подчеркнул депутат.
"В целях самостоятельности своей деятельности и невозможности давления административных органов", – сказал Диденко.
Он напомнил об иммунитете, которым обладают депутаты. Их неприкосновенность может аннулировать только Генеральная прокуратура.
Парламентарий подчеркнул, что совершение преступления от ответственности не освобождает. И в случае с журналистом иммунитет в подобной ситуации также был бы снят.
"И в данном случае, если речь идет о Голунове, то иммунитет бы ему не помог. Он взят за наркотики, и насколько я знаю, другой версии нет", – полагает законодатель.
Журналистов не следует делить на группы, необходимо предоставить привилегии для всех работников СМИ, уверен Диденко. Кроме того, защиту от власти должен получить любой оппозиционер, считает депутат. Также, по его мнению, иммунитет заслуживают корреспонденты горячих точек, а также те, кто расследует скандальные преступления,
"В данном случае нужно говорить в целом о сообществе, и том, что профессия журналиста связана с угрозами. А выделять оппозиционных не стоит. Иммунитет должен распространяться на профессию", – заключил Диденко.
Напомним, Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у журналиста обнаружили наркотические вещества. Накануне Никулинский суд столицы отпустил корреспондента под домашний арест.
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