В Шереметьево открыли памятник Пушкину

В среду, 5 июня, министр культуры Владимир Мединский открыл памятник поэту Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево. В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени великого литератора воздушной гавани, передает РИА Новости.
Автором скульптуры стал Александр Бурганов. "Пушкин – необыкновенная личность, которая воплотила в себе лучшие черты русского интеллигента и русского патриота", – цитирует художника Царьград. По его словам, русский поэт является ориентиром для каждого гражданина страны.
Внутренние органы звезды обожжены
Вера Алдонина на курорте вместе с отцом
Телеведущей потребовалась помощь потусторонних сил
Поклонники поздравили модель
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
У подруги шизофрения
Хочу замуж
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу уехать из России.
Жена зарабатывает больше меня
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Зачем скрывать своих детей?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?