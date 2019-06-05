Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности из-за погоды
Сегодня, 5 июня, в Москве ожидается теплый день. Днем температура воздуха составит +27. Ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду.
Из-за жары Гидрометцентр может объявить в столичном регионе о высокой пожарной опасности. "Если погоде "помогут" люди – например, костер разведут и забудут, при таких условиях пожары возможны", – цитирует агентство "Москва" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В ближайшие дни дождей не ожидается, температура воздуха будет только расти. Врачи напоминают, что следует носить с собой бутылку воды, пишет "Москва 24".
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