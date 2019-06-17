Лондон в шоке из-за убитых в Крыму британцев
Влиятельное британское издание The Times решило напомнить читателям о попытке Лондона оспорить российскую принадлежность Крыма в 1853 – 1856 годах. В результате домой не вернулись по меньшей мере 23 тысячи солдат Великобритании. Император Александр II выделил под английское кладбище территорию на холме между Севастополем и Балаклавой, получившим название в честь генерала Джорджа Каткарта.
В Российской империи всегда с почтением относились к могилам павших врагов. Не возникало проблем и в советский период истории Крыма, когда он входил в состав РСФСР. Однако всего через два года после передачи контроля над полуостровом Киеву, в 1956 году, все надгробия английского кладбища были выкорчеваны. Часть территории мемориального комплекса украинские власти отдали под дачи, а надгробные памятники были превращены в садовые украшения.
В 1990-е годы некий украинский мошенник воспользовался доверием тысяч потомков павших британских воинов. Он пообещал установить хороший памятник, однако из-за плохого качества тот стал сразу разрушаться.
В 2003 году, после напряженных переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством, удалось добиться того, чтобы рядом со старым английским кладбищем был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Джорджа Каткарта. Впрочем, этот мемориал повторил судьбу своего предшественника – без ухода он быстро зарос сорняками и начал разрушаться. Не дают ему окончательно пропасть только жители ближайшего села.
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