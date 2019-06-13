Резкое похолодание до +1 ожидается ночью в Москве

Жителей столицы и области предупредили о резком похолодании в ночь на пятницу, 14 июня. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на прогноз специалистов "Фобос".
По данным синоптиков, температура воздуха местами опустится до +1. В целом в столице будет около +10, но уже в пятницу термометры снова покажут +27. В выходные столицу ожидают дожди, пишет "Москва 24".
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