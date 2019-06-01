Саблин: Пока есть такая молодежь, как у нас, можно с уверенностью творить будущее
Дмитрий Саблин отметил расширение географии игры. Также он рассказал о росте заинтересованности молодежи подобного рода мероприятиями. Так, в 2019 году заявки на участие в военно-спортивных соревнованиях подали свыше 200 юношей и девушек из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Челябинска, Владимира, Костромы и Брянска.
Депутат Госдумы раскрыл отличительные особенности "Тропы "БОЕВОГО БРАТСТВА". "Здесь, как нигде, важна рука друга, потому что в одиночку пройти через все испытания будет достаточно сложно", – подчеркнул он.
Дмитрий Саблин выразил благодарность организаторам, усилия которых вылились в возможность проведения подобного мероприятия. К участникам военно-спортивных соревнований обратились заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Игорь Окунев и глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов. С напутственным словом выступил и сам парламентарий.
"Ребята, спасибо, пока есть такая молодежь, можно с уверенностью творить будущее", – подчеркнул Дмитрий Саблин.
Участникам игр, поделенным на команды по пять человек, предстоит пройти трассу с препятствиями протяженностью в три километра. Там ребят ждут водные преграды, завал из покрышек, буреломы, параллельный трос, тир, колючая проволока, "китайская стена" и другие испытания.
По условиям соревнований, каждый член команды должен преодолеть все 30 препятствий. Время финиша каждой команды будет рассчитываться по последнему прибывшему участнику.
Позаботились организаторы и о гостях праздника. Их ждет интерактивная площадка, где можно попробовать свои силы на скалодроме, в метании ножей, стрельбе из лука, стрельбе из пневматической винтовки. Также любой желающий сможет попробовать блюда полевой кухни и чай.
На главной сцене праздника выступают творческие коллективы и эстрадные исполнители Москвы. На большом экране демонстрируется ход соревнований, сопровождаемый пояснениями профессионального комментатора.
Соревнования "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА" в Новой Москве проходят уже в шестой раз. Первое мероприятие подобного рода состоялось в 2016 году. За это время принять участие в играх успели свыше полутора тысяч человек.
Балерина запросила большую сумму
Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"
Предложено провести опрос среди воцерковленных россиян
К обсуждению подключились профессиональные спорщики
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Жизнь в деревне
Однополые браки.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Ищу человека!
Много сексуальных партнеров
Родить после 30
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Секс с бывшей
Хочу забрать назад подарок
Зачем обижают Бузову?
Не носит обручальное кольцо
Как быстро набрать вес?
Как похудеть без диеты
Заголовки
Тимати посвятил Децлу песню
Избил из-за денег
На первом свидании говорил о бывшей
Верите ли вы в знаки?
Как сделать лицо худым
Ему 35 и он без машины
Как избавиться от похмелья
Ориентация Егора Крида
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.