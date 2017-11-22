"Форум маленьких героев" соберет сотню юных россиян

Сотня маленьких героев из 26 регионов России соберется в Москве 9 декабря. Дети, совершившие подвиг, получат заслуженные награды. В столице пройдет "Форум маленьких героев", приуроченный ко Дню Героев Отечества.

Идея создания форума возникла в мае 2017 года. Героев-детей искали по всей России, рассказал председатель Патриотической платформы партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин. "Была проделана большая работа, и, действительно, порядка 100 героев из 26 регионов было выбрано, причем самому маленькому из них шесть лет", – сказал Саблин.

"Есть маленькие герои, о которых мы знаем. Кто-то из них награжден медалями МЧС или благодарностями муниципалитетов. Но бывает и такое, что о ребенке, спасшем товарища, не знает никто, кроме друзей и близких. А ведь очень важно это показывать, чтобы такие дети оставались примером для своих товарищей и будущих поколений. Вот какая задача стоит перед форумом", – заявил Саблин.

Рассказал председатель Патриотической платформы и о мерах поддержки. "На форуме мы проработаем способы поощрения таких детей. Что маленькие герои могут получить? Льготное поступление в кадетские классы, дополнительные баллы на ЕГЭ и так далее", – сказал Саблин. По его словам, предусмотрены и настоящие, "взрослые" награды. Так, в случае, если был совершен поступок с риском для жизни, будет вручена медаль "За ратную доблесть". Эта награда, учрежденная Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое братство", очень ценится в среде как ветеранов, так и действующих военнослужащих. В дальнейшем обещают проработать вопрос и о государственных наградах.

Форум организован Патриотической платформой "ЕР" совместно с "Молодой гвардией Единой России" (МГЕР). Председатель Координационного совета этой общественной организации Денис Давыдов сообщил, что в рамках мероприятия состоится показ документального фильма "Не время для героизма". В ленте собраны семь историй маленьких героев из Москвы, Московской области, Иркутска, Новосибирска, Волгограда, Северной Осетии и Санкт-Петербурга. Это рассказ о детях, которые, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Предпоказ ленты состоится 7 декабря.