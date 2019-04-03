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Общество

Россиянам перестанут выдавать СНИЛС

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В России отменили бумажный вариант страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС. Об этом сообщает RT, отмечая, что теперь вся информация будет храниться в электронном виде. 

При регистрации нового лица будет открыт страховой номер индивидуального лицевого счета. Он и будет необходим для получения соответствующих услуг. В целом, как отмечают в ПФР, это чисто формальная процедура. На пенсионном обеспечении россиян это никак не отразится, добавляет URA.ru.

3 апреля 2019, 08:33

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