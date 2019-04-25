Страшные кадры падения парашютиста
В ролике можно увидеть, как парашютиста подхватило сильным ветром и понесло к жилому дому. Гимарайнш попытался ослабить удар, выставив перед собой руки. После этого мужчина упал на землю.
Позднее Израиль рассказал в социальной сети, что не получил серьезных травм и отделался несколькими ушибами, передает телеканал "360". "Жизнь – величайший дар", – поделился своими мыслями мужчина.
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