В Химках объявили борьбу с сексом в комнатах матери и ребенка

В Химках после строительства нового парка в микрорайоне Подрезково власти столкнулись с неожиданной проблемой. Установленные комнаты для матери и ребенка влюбленные парочки используют для своих утех, жалуются местные жители.
Впрочем, ответственные за строительство рекреационной зоны отреагировали на это скорее положительно, отметив, что дизайнеры и садовники поработали не зря. Но все же влюбленных призывают быть сдержаннее. "К сожалению, в комнатах матери и ребенка мы не можем создать все условия для плотских утех, поэтому просим с пониманием отнестись к целевому назначению данных объектов", – цитирует "Подмосковье сегодня" сообщение Объединенной дирекции парков города.
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