На красной ветке московского метро произошел сбой

На красной ветке Московского метрополитена случился сбой. "На Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов", – сообщила пресс-служба подземки в Twitter.
Там уточнили, что причиной стал инцидент с пассажиром. Другие подробности не разглашаются. Очевидцы отмечают, что время остановки поездов достигает пяти минут.
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