Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
Медики Уфы поставили неутешительный диагноз российскому писателю Дмитрию Быкову, который попал в больницу сразу с борта самолета. Журналист почувствовал себя нехорошо еще во время полета, сразу после посадки его увезли на скорой.
В супругу вылетела жена Ирина Лукьяненко. Она рассказала, что медики ввели Быкова в искусственную кому и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности о диагнозе она уточнять отказалась. Спустя сутки Дмитрий Быков был доставлен спецбортом в одну из столичных клиник. По словам Лукьяненко, состояние его со вчерашнего дня не изменилось.
Тем временем, ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии пишет, что врачи диагностировали у Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга.
"Диагноз – инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга", – сказал собеседник агентства.
В то же время официальных подтверждений этой информации нет. Супруга писателя ранее попросила журналистов не беспокоить ее звонками, но поблагодарила за поддержку.
В свою очередь в беседе с РБК издатель"Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию о диагнозе Быкова, заявил, что это "полное вранье".
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