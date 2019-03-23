Крымский мост напугал украинцев "жестким шмоном"

Жесткие проверки при въезде на Крымский мост напугали украинских водителей. В Сети стали жаловаться на то, что на таможне у водителей, якобы, пропадают вещи.

Украинские СМИ раздули новый виток истерии вокруг Крымского моста. Больная тема не дает покоя – так что в соцсетях выискиваются любые предлоги для скандала.

Очередным "информационным поводом" для изданий на Украине стал пост пользователя под говорящим ником "Крымский бандеровец". "Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякой границы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит", – написал "хорошо информированный источник".

Блогер-бандеровец ссылается, в свою очередь, на неназванного "жителя Судака" – у которого, по его словам, во время "просвечивания" большегруза на Крымском мосту пропали все деньги – 11 тысяч рублей. Водитель отмечает, что такое произошло впервые за 10 лет его работы – и призывает своих коллег к бдительности.

Напомним, что украинские СМИ – в частности, "Обозреватель" – постоянно тиражируют мнения различных "экспертов" по поводу Крымского моста. Эти "специалисты" в один голос утверждают, что мост, якобы, построен в неудачном месте и скоро обрушится из-за оползней. Серьезные ученые к таким заявлениям относятся, мягко говоря, скептически.

Крымский мост через Керченский пролив открыли 15 мая 2018 года. Железнодорожная часть откроется в 2019-м. Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря.