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Общество

Крымский мост напугал украинцев "жестким шмоном"

Крымский мост. Фото: www.globallookpress.com
Жесткие проверки при въезде на Крымский мост напугали украинских водителей. В Сети стали жаловаться на то, что на таможне у водителей, якобы, пропадают вещи.
прочитано 216 раз

Украинские СМИ раздули новый виток истерии вокруг Крымского моста. Больная тема не дает покоя – так что в соцсетях выискиваются любые предлоги для скандала.

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Крымский мост признан бесполезным

Очередным "информационным поводом" для изданий на Украине стал пост пользователя под говорящим ником "Крымский бандеровец". "Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякой границы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит", – написал "хорошо информированный источник".

Блогер-бандеровец ссылается, в свою очередь, на неназванного "жителя Судака" – у которого, по его словам, во время "просвечивания" большегруза на Крымском мосту пропали все деньги – 11 тысяч рублей. Водитель отмечает, что такое произошло впервые за 10 лет его работы – и призывает своих коллег к бдительности.

Напомним, что украинские СМИ – в частности, "Обозреватель" – постоянно тиражируют мнения различных "экспертов" по поводу Крымского моста. Эти "специалисты" в один голос утверждают, что мост, якобы, построен в неудачном месте и скоро обрушится из-за оползней. Серьезные ученые к таким заявлениям относятся, мягко говоря, скептически.

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Публикация от Крым - коротко о главном (@mycrimea.online)

Крымский мост через Керченский пролив открыли 15 мая 2018 года. Железнодорожная часть откроется в 2019-м. Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря.

Автор: Андрей Евлампиев23 марта 2019, 12:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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