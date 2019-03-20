Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
Наследник британского престола с супругой купались в море и принимали солнечные ванны. За принцем Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.
СМИ опубликовали фотографии полуобнаженного принца Чарльза во время купания, передает Teleprogramma.pro. Как отметили пользователи соцсетей, он в прекрасной форме. Оно и понятно, ведь отец Уильяма и Гарри серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.
Принц Чарльз с женой отправились в официальную поездку по государствам Карибского моря. 24 марта они будут на Кубе, а пока пара наслаждается обществом друг друга, отдыхая у моря. Известно, что помимо Кубы, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.
Как писали "Дни.ру", недавно Елизавета II разместила первый пост в Instagram монаршей семьи. К нему была прикреплена фотография письма, датированного 1843 годом. Автор послания – создатель прообраза современного компьютера Чарльз Бэббидж. Он писал принцу Альберту, супругу королевы Виктории.
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