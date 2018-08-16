Принц Чарльз в ужасе: Елизавета II включила Маркл в завещание

Новые члены британской королевской семьи получат свою долю в наследстве королевы Елизаветы II. Ее Величество переписывает завещание, что приводит в ужас принцев.

Елизавете II 92 года, и она все чаще задумывается о том, что будет с королевской семьей после ее смерти. Как выяснили журналисты, королева решила оставить наследство не только детям и внукам, но и некоторым новым членам семейства.

По данным СМИ, в завещание будет включена и Меган Маркл. При дворе утверждают, что принц Чарльз от этой новости пришел в бешенство. Ведь именно он должен был унаследовать большую часть состояния королевы, которое оценивается в485 миллионов долларов.

"Чарльз считает, что королева должна получше узнать Меган, а не совершать такие опрометчивые поступки. Он боится, что действиями его матери руководит не голова, а сердце", – рассказал журналистам анонимный инсайдер.

Переживает принц Уэлльский также из-за того, что его жена Камилла Паркер Боулз по завещанию ничего не получает. Нет части в наследстве королевы и у дочерей принца Эндрю – Беатрис и Евгении.

С Чарльзом солидарны и другие члены королевской семьи. Они считают, что Меган получит деньги, которые по праву принадлежат им, пишет Woman.ru.

Публикация от Meghan Markle (@meghan_markle) 16 Авг 2018 в 5:43 PDT

Как писали Dni.Ru, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска.