Принц Чарльз пристрастился к русским церковным песнопениям
По словам сына Елизаветы II, во время его бракосочетания с герцогиней Корнуольской Камиллой именно композиции православной литургии играли на фоне. Также во время празднования периодически звучала "Симфония № 5" Бетховена и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера.
Монарший отпрыск отметил, что обожает слушать песни канадского писателя, музыканта и поэта Леонарда Коэна, а также оперу "Сцилла и Главк" французского композитора Жан-Мари Леклера. По словам Чарльза, любовь к искусству ему прививала бабушка – Елизавета Боуз-Лайон.
С детства у него остались яркие воспоминания, когда он восьмилетним посещал Королевский театр Ковент-Гарден. "Я помню, как был полностью потрясен магией театра", – отметил будущий монарх.
Принц добавил, что относится к тем людям, которые считают крайне важным музыкальное и художественное образование в школах. По его словам, люди не понимают или забывают о том, какой громадный вклад вносит искусство в экономику в целом. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на The Guardian.
В Сети обсуждают неоднозначное фото, выложенное лицом "первой кнопки"
Артистка удивила поклонников снимком в соцсети
Звезда почувствовала "царственный покой"
Герцогине Кембриджской постоянно приходится краснеть