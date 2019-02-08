Пенсионеры подрались на помойке из-за еды (видео)

В Сети появилась видеозапись драки пенсионеров за просроченные продукты. Ролик размещен на YouТube-канале бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко.

Как сообщает автор ролика, инцидент произошел возле магазина "Великая кишеня" в Киеве. По мнению политика, пенсионеры живут бедно из-за нынешнего режима. "Конечно, это страшно, ведь люди не заслужили такого отношения к себе. Они отдали свое здоровье Родине, а что получили взамен?" – возмутился депутат.

Журавко призвал граждан Незалежной сделать все возможное, чтобы на "помойке не оказалась вся страна". "Я считаю виновными во всем, что происходит на Украине, самых главных предводителей Майдана – Порошенко, Пашинского, Тимошенко, Кличко, Турчинова, Ляшко и других. Они именно к этому стремились и успешно справились с поставленной перед ними задачей. Еще раз задумайтесь!" – цитирует политика "ТВ Центр".