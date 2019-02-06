У модниц появился дополнительный стимул бросить курить

Многие знают огромное число минусов курения и несмотря на это продолжают злоупотреблять этой вредной привычкой. К списку из желтых зубов, болезненной бледности кожи, неприятного запаха, не говоря уже о повышенном риске смертельных заболеваний, добавился еще один веский довод бросить курить. В особенности он будет действенен для прекрасной половины человечества, следящей за последними тенденциями. "Раньше курение выделяло из толпы, дамы казались себя модными и особенными. Сегодня же курящих женщин много", – цитирует "Вечерняя Москва" психолога Веру Крестовскую. Впрочем, ожидают прекрасных дам и дополнительные сложности. Исследования показывают, что мужчинам легче, чем женщинам, дается отказ от табака. "Самое лучшее средство бросить пагубную привычку – не начинать", – подчеркнула психолог.