В российских McDonald's может появиться пиво

В меню российских ресторанов быстрого питания McDonald's может появиться пиво, передает портал "Реальное время". Все будет зависеть от желания самих клиентов. Генеральный директор российского отделения компании Марк Карена подчеркнул, что пока большинство посетителей воспринимает заведение как место для всей семьи, поэтому вносить пенный напиток никто не торопится. "Но мы открыты к новым идеям", – добавил он.