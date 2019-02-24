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Общество

"Дал признательные показания": Убийцу группы Дятлова нашли спустя 60 лет

Фото: кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Уральский исследователь Валентин Дегтерев проанализировал слова гостя программы Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале, который изложил свою версию гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль вначале 1959 года. Он считает, что в его истории содержится практически чистосердечное признание.
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Даже спустя 60 лет неравнодушных к тайнам мира исследователей будоражит загадка гибели группы Дятлова во время лыжного похода по Северному Уралу. Об этой истории пишутся книги, статьи, снимаются документальные и фантастические фильмы, а также выходят телевизионные передачи.

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В очередной раз тайну гибели туристов в окрестностях горы Холатчахль попытались разгадать в эфире программы "На самом деле" на Первом канале. Уральский исследователь Валентин Дегтерев, который на протяжении многих лет бьется над этой загадкой, проанализировал слова одного из гостей и пришел к неожиданным выводам.

Речь идет об истории Алексея Команева. Тот рассказал, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами. Якобы группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия – он был браконьером.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем", – пришел к неожиданному выводу Валентин Дегтерев. Он предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По словам исследователя, там он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

"Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами", – заметил Валентин Дегтерев в своей статье на портале "Конт". Согласно этой версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, о которых проговорился гость программы "На самом деле", что и объясняет ужасающие телесные повреждения участников туристического похода.

"История с трагедией на перевале Дятлова теперь окончательно закрыта, как мне кажется. Возможный убийца дал признательные показания. Жаль, что сделал он это через своих родственников, и уже после своей смерти. Но истину скрыть оказалась невозможно", – подчеркнул исследователь.

Автор: Геннадий Куприянов24 февраля 2019, 06:29

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