Съемки фильма о перевале Дятлова сорвались из-за неожиданной проблемы

Съемки проекта "Неизвестная экспедиция" Discovery Channel под угрозой срыва. Директор Театра драмы в Екатеринбурге не отпустил актеров, которые должны были принять участие в программе.

Ток-шоу "Неизвестная экспедиция" Discovery Channel снимает на Урале. Выпуск, посвященный гибели группы Дятлова – одна из серий шестого сезона. Съемочная бригада из США 6 февраля отправилась в Ивдель и работала на самом перевале Дятлова.

Проблемы у американцев начались после возвращения в Екатеринбург. В планах команды Discovery Channel значились съемки сцен с членами группы Дятлова – их роли должны были исполнить актеры местного театра. Однако возникло неожиданное препятствие.

"На 14 февраля были запланированы съемки сцен с актерами. На роли дятловцев были приглашены артисты Театра драмы. Мы провели с ними кастинг, примерку. Они все были согласны, 14 февраля у них был свободный день", – сообщил екатеринбургский продюсер Дмитрий Артемьев.

По его словам, директор театра Алексей Бадаев внезапно назначил на 14 февраля собрание. При этом он категорично обязал быть всех сотрудников, заверил продюсер издание Ura.ru.

В театре решение директора не отпускать актеров на съемки фильма о перевале Дятлова комментировать отказались. Сам Бадаев не подходит к телефону. Журналистам предложили перезвонить через день.

Напомним, что недавно Генпрокуратура возобновила расследование дела о гибели группы Дятлова в 1959 году. Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за большого внимания общественности.

Специалисты пояснили, что существует 75 версий трагедии. 72 из них, в том числе фантастические с привлечением инопланетного разума, следователи объявили несостоятельными. Оставшиеся три тщательно изучат, причем работа будет идти на месте трагедии – на перевале Дятлова.

