Поверья и приметы о воде

Вода – символ жизни, с которым
связано немало легенд, поверий, суеверий. Жизнь на планете без воды невозможна,
поэтому ей придают особое значение. В народе имеется масса поверий,
которые не теряют актуальности веками.
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Если незамужняя девушка
обольется, умываясь утром, то у нее будет удачный день, но если она обливается
постоянно, то супруг будет иметь зависимость от алкоголя.
Замужняя дама часто расплескивает
воду во время стирки, купания или приготовления пищи – дети вырастут
бестактными, грубыми и невоспитанными.
Случайно ошпариться кипятком – к
материальным трудностям, непредвиденным тратам, согласно приметам.
Если обрызгать пса или кота, то
животное заберет несколько лет жизни хозяина.
Лужа на полу в доме предвещает
принятие неверного решения, которое повлечет за собой проблемы в будущем.
Во сне проливать – дурной знак,
сулящий сплетни, ссоры с окружающими.
Проблемы ждут человека, если он
во сне увидит мокрую мебель, утварь, ковры в доме.
Нищему подать стакан воды – к
удаче.
Если одинокая барышня прольет
святую воду, то замуж она сможет выйти очень нескоро, а, возможно, и никогда.
Когда какой-то член семьи
отправляется в путешествие или командировку, согласно приметам, на порог
следует вылить кувшин с жидкостью, дабы его поездка была успешной.
Лужа на обеденном столе – к
началу затяжных дождей.
Нельзя после заката кому-то
давать пить, иначе счастье и гармония покинут дом.
Если в гостях подавиться
жидкостью – придется через несколько месяцев туда вернуться, если дома
подавиться – скоро прибудут гости.
Стакан с остывшим кипятком в
спальне – к неурядицам между супругами, конфликтам.
Нельзя петь во время приема ванны
или душа, чтобы не испортилось настроение на весь день, согласно приметам.
Со здоровьем начнутся проблемы,
если плюнуть в емкость, наполненную жидкостью.
Неприятность произойдет, если
чайник слишком долго не закипает.
Болезни сулит треснувшая чашка,
если из нее пить.
Чтобы привлечь деньги в дом,
нужно надеть на палец кольцо из золота, а затем умыть лицо собранной дождевой
водой.
Нежелательно купаться до восхода
солнца, чтобы не угасала жизненная энергия.
Если снится грязный водоем, то
это предвещает серьезные болезни, чистый – к достатку и счастью.