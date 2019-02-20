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Общество

Поверья и приметы о воде

Фото: pixabay.com
Вода – символ жизни, с которым связано немало легенд, поверий, суеверий. Жизнь на планете без воды невозможна, поэтому ей придают особое значение. В народе имеется масса поверий, которые не теряют актуальности веками.
прочитано 275 раз
  • Если незамужняя девушка обольется, умываясь утром, то у нее будет удачный день, но если она обливается постоянно, то супруг будет иметь зависимость от алкоголя.
  • Замужняя дама часто расплескивает воду во время стирки, купания или приготовления пищи – дети вырастут бестактными, грубыми и невоспитанными.
  • Случайно ошпариться кипятком – к материальным трудностям, непредвиденным тратам, согласно приметам.
  • Если обрызгать пса или кота, то животное заберет несколько лет жизни хозяина.
  • Лужа на полу в доме предвещает принятие неверного решения, которое повлечет за собой проблемы в будущем.
  • Во сне проливать – дурной знак, сулящий сплетни, ссоры с окружающими.
  • Проблемы ждут человека, если он во сне увидит мокрую мебель, утварь, ковры в доме.

Фото: www.globallookpress.com

  • Нищему подать стакан воды – к удаче.
  • Если одинокая барышня прольет святую воду, то замуж она сможет выйти очень нескоро, а, возможно, и никогда.
  • Когда какой-то член семьи отправляется в путешествие или командировку, согласно приметам, на порог следует вылить кувшин с жидкостью, дабы его поездка была успешной.
  • Лужа на обеденном столе – к началу затяжных дождей.
  • Нельзя после заката кому-то давать пить, иначе счастье и гармония покинут дом.
  • Если в гостях подавиться жидкостью – придется через несколько месяцев туда вернуться, если дома подавиться – скоро прибудут гости.
  • Стакан с остывшим кипятком в спальне – к неурядицам между супругами, конфликтам.
  • Нельзя петь во время приема ванны или душа, чтобы не испортилось настроение на весь день, согласно приметам.

Фото: www.globallookpress.com

  • Со здоровьем начнутся проблемы, если плюнуть в емкость, наполненную жидкостью.
  • Неприятность произойдет, если чайник слишком долго не закипает.
  • Болезни сулит треснувшая чашка, если из нее пить.
  • Чтобы привлечь деньги в дом, нужно надеть на палец кольцо из золота, а затем умыть лицо собранной дождевой водой.
  • Нежелательно купаться до восхода солнца, чтобы не угасала жизненная энергия.
  • Если снится грязный водоем, то это предвещает серьезные болезни, чистый – к достатку и счастью.
20 февраля 2019, 14:23

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