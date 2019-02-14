Объявлено о российских танках в Киеве

Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский сценарий, и тогда российские танки дойдут до столицы Незалежной. Такого развития событий не исключил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

О том, что подобное может случиться, эксперты предупреждали не раз. Известно, что русские долго запрягают, но быстро едут. Когда-нибудь терпение Москвы лопнет, и власть будет вынуждена принять решение о защите наших соотечественников на Украине. Об этом в России не раз говорили на высшем уровне.

Виталий Третьяков в очередной раз подтвердил мысль о возможной реализации грузинского сценария на Украине. По его мнению, произойти это может в случае начала широкомасштабного наступления в Донбассе.

"Рано или поздно с украинской стороны кто-то пересечет серую зону, и Россия не сможет не среагировать примерно так же, как она среагировала в Грузии. Вопрос в том, дойдут ли в этом случае российские воинские части до Киева или где-то остановятся", – сказал Третьяков.

В свою очередь главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в отставке Виктор Мураховский напомнил горячим головам на Украине, что военная мощь России значительно возросла за пять лет. В начале войны в Донбассе у России в пяти пограничных с Украиной областях не было ни одной воинской части. Москва тогда не считала Киев потенциальным противником, пишет "ПолитНавигатор".

Сейчас на границе с Украиной сформированы необходимые для защиты наших рубежей военные группировки. Кроме того, прошла довольно радикальная военная реформа – она продемонстрировала свою эффективность по опыту боевых действий в Сирии, где работали не только наши Воздушно-космические силы, но и Военно-морской флот, силы РЭБ, всех видов разведки и военные советники, отметил Мураховский.