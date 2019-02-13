Участницу группы Pussy Riot сняли с рейса в Милан за пьянку

В аэропорту Барселоны после посадки на рейс была задержана активистка группы Pussy Riot Мария Алехина, передает "Царьград". Причиной послужило состояние сильного алкогольного опьянения, в котором находилась девушка. Отмечается, что вместе с ней был некий мужчина. По данным РИА ФАН, самолет направлялся в Милан. Позже Мария Алехина и ее спутник все же смогли отправиться в пункт назначения на одном из ближайших рейсов.
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