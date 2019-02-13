Участницу группы Pussy Riot сняли с рейса в Милан за пьянку

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 13 февраля
Лента новостей
23:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям оконфузились на глазах у всего мира
21:01
В Калуге под тяжестью снега обрушился завод
20:41
В Удмуртии слепая женщина устроили смертельный пожар
20:31
"Молодая гвардия" поможет обновлению "Единой России"
20:29
В Казани водитель сбил автоинспектора и скрылся
20:20
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко
20:06
В Тагиле жестоко избили двух школьниц
19:31
Тюменец познакомился с девушкой и угнал ее машину
19:02
В Омске у на заборе у многоэтажки нашли труп
18:48
"Налетайте!": раскрасневшаяся Малышева предложила девушкам своего красавца-сына
18:47
Прищученная известным актером Собчак в отместку заговорила о геях
18:21
Женатый Прилучный раскрыл свою новую пассию
18:06
В Воронеже в снегу застрял самолет
17:51
На Западе передумали возвращать Крым Украине
17:42
Тренды в макияже: Как накраситься на свидание
17:42
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
17:35
"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ
17:19
Абдразаков и Гарифуллина выступят на одной сцене
17:18
Почему женщины становятся любовницами
17:12
Лобода довела до слез пронзительным рассказом о драме
17:03
Устроивший беспредел в чужих угодьях Малахов надругался над памятью умершей звезды
16:59
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом
16:56
Под Уфой произошло жуткое смертоносное ДТП
16:52
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
16:46
Меркель нанесла сокрушительный удар беспокойному Порошенко
16:29
Постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор
16:09
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
16:07
Обколотая Барановская оправдалась за свой вид
16:04
Губы уточкой: Малахов с любовью прижался к пожилой актрисе
15:51
Порошенко попался на торговле людьми
15:35
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
15:18
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
15:11
Торжественная церемония BR AWARDS 2019 объявит победителей
14:53
Лавров сделал грозное предупреждение наглым американцам
14:48
Жуткое происшествие вывело из себя экс-участника "Уральских пельменей"
14:23
Эрнст поставил точку в подлых махинациях на Первом канале
14:21
"ЕР" объявила о втором наборе в проект "ПолитСтартап"
14:20
Министр посоветовал бедным россиянам заработать
14:17
Угрожавший жене Аршавин сбежал от неудобного вопроса
14:17
Автохам в Сочи жестоко избил безногого инвалида
14:04
"Он нас мучил": Певцов о засыпающем везде Караченцове
13:58
Раскрыт секрет идеального сна
13:50
Под Архангельском рецидивистка зарезала возлюбленного и вызвала скорую
13:48
Володин выступил за налог для Google и Facebook
13:44
"Уничтожу эту тварь!": Солнцеву пригрозили тюрьмой за грязное оскорбление
13:37
Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак
13:34
Малышева раскрыла самый легкий метод похудения
13:22
Житель Карелии убил мать стулом
13:05
Галкин влез в разборки Друзя с шоу "Кто хочет стать миллионером?"
12:54
Водонаева плюнула в лицо "дефективной" Клюкиной из шоу "Холостяк"
12:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года
12:27
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
12:24
Звезда сериала "Мажор" бросила жену с ребенком ради любовницы
12:20
На Ямале сняли на видео три солнца в небе
12:17
Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея
12:02
Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить
11:30
Яна Троянова покинула Россию с мужем и собачкой
11:29
В Башкирии грузовик два километра тащил минивэн с шестью пассажирами
11:20
Заключенные "Владимирского централа" объявили голодовку
11:19
Зеленский щелкнул по носу зарвавшегося Порошенко
11:10
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
11:05
Киркоров на собственном концерте довел народ до бешенства
11:00
В Ханты-Мансийске ребенок выжил после падения с 11-го этажа
10:52
"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале
10:45
Илон Маск заговорил по-русски
10:28
Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон
10:24
В Москве на глазах у детей зарезали режиссера
10:16
В аварии с грузовиком на Каширском шоссе погибли два человека
10:11
Турчак: Чиновники и депутаты должны отвечать за свои слова
10:08
В Подмосковье перестали ходить электрички
09:59
Звезда "Холостяка" пропала без вести
09:53
"Шизофрения": найдены виновные во вспышке кори в США
09:51
Бессовестную Маркл уличили во лжи
09:48
Первый канал обвинили в расизме за неудачную шутку
09:38
Придавленная Степаненко дерзко ответила бывшему мужу
09:29
Названы лучшие таксисты Москвы
09:23
На юге Москвы дотла сгорел автобус (видео)
09:18
На Камчатку надвигаются 12-метровые волны
09:06
"Врачи не дают мне возможности": тяжелобольная Бузова выступила с важным заявлением
08:52
В Якутии перевернулся микроавтобус с людьми
08:49
Госдолг США поставил новый рекорд
08:27
Путин дважды за день отчитал главу Татарстана
08:26
Обнародовано горячее фото целующегося Петросяна с известной артисткой
08:22
На востоке Москвы машина упала в реку
08:16
Погибли люди: на челябинском комбинате лопнул ковш с горячим металлом
07:15
Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому
03:04
Проглотившему язык Аршавину дали шанс
01:02
Модель plus-size Юлия Рыбакова показала себя без ретуши и косметики
00:06
Автоматические союзники: Путин переиграл всех с С-300
23:09
Сбежавший муж бросил Рапунцель из "Дома-2" с помощью СМС-сообщения
22:20
Единороссы исключают из партии астраханского депутата-дебошира
21:57
Сделано важное заявление по делу пропавших Скрипалей
21:54
Одолели приступы обжорства: Рудова срочно легла в клинику
21:49
Жительница Поморья убила мужа за пощечину
21:34
ЧП на шахте в Кузбассе
21:24
Илон Маск озвучил цену билетов на Марс
21:23
Известную модель укусила за ягодицу огромная свинья (видео)
21:15
От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем
21:09
Вскрылся чудовищный обман Елены Подкаминской
20:45
Три человека пострадали в жутких ДТП в Ижевске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прохор, прощай: Цымбалюк-Романовскую отправляют в колонию за мошенничество
"Баба-яга": народ крестится от ужасающего вида 69-летней Пугачевой без грима
Почему новый президент Украины приползет к России на коленях
От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем
Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому
Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея
Общество

Участницу группы Pussy Riot сняли с рейса в Милан за пьянку

прочитано 869 раз

В аэропорту Барселоны после посадки на рейс была задержана активистка группы Pussy Riot Мария Алехина, передает "Царьград". Причиной послужило состояние сильного алкогольного опьянения, в котором находилась девушка. Отмечается, что вместе с ней был некий мужчина. По данным РИА ФАН, самолет направлялся в Милан. Позже Мария Алехина и ее спутник все же смогли отправиться в пункт назначения на одном из ближайших рейсов.

13 февраля 2019, 07:56

комментарии

Политика

На Западе передумали возвращать Крым Украине
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
Порошенко попался на торговле людьми

Шоу-бизнес

"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности
Играющие на чувствах Собчак и Богомолов использовали несчастного Виторгана
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Никита Михалков: между трусами и крестиком
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон

Анджелина не знала, что они так близки
Шоу-бизнес

"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале

Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Шоу-бизнес

Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско

Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Политика

Зеленский щелкнул по носу зарвавшегося Порошенко

Юморист рвет всех

Гороскоп

Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родившая жена известного футболиста показала аппетитную фигуру
Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским
Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями
Авербух рассекретил грандиозные планы Медведевой
Работающая на износ дочь Тутберидзе решилась на откровение

Регионы

Названа дата обрушения Крымского моста
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru