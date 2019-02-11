Американцы пострадали из-за российской угрозы
В попытке повторить популярные эффектные фото восемь человек попали в больницу Чикаго с сильными ожогами. У них зафиксированы ожоги тела и лица.
Самому маленькому пациенту всего три года, старшему – 53. Медики рассказали, что участники флэшмоба #дубакчеллендж направляли кипяток не в воздух, а на других людей, передает сообщает CBS.
Флешмоб придумали сибиряки. Красочные и необычные снимки мигом стали настоящим хитом в интернете.
Затем забаву подхватили американцы под хештегом #boilingwaterchallenge ("челлендж кипящей воды"). Участники резко выливают в воздух кипяток, который сразу замерзает и превращается в ледяную пыль. Такое явление называют эффектом Мпембы. Обнаруживший этот феномен ученый заметил, что горячая вода замерзает быстрее холодной.
Поддержали флэшмоб и пожарные в Еврейской автономной области. Биробиджанские спасатели, участвуя в данном челлендже, призывают граждан к здоровому образу жизни.
Ранее жители российского Севера подхватили запущенный в США флешмоб #frozenpants. Его участники оставляют на улице свежевыстиранную одежду и ждут, когда она замерзнет. Затем они ставят вертикально объемные костюмы, таким образом "оживляя" их.
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