"Единая Россия" освободит учителей от административной нагрузки
С предложением разгрузить учителей выступило Министерство просвещения, эту идею поддержали в партии. При этом в "Единой России" будут настаивать на том, чтобы новые нормы коснулись также педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций. Они тоже тратят много времени на составление отчетов.
Партийный проект "Новая школа" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административной нагрузки на педагогов и проанализирует их, сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.
Эта тема не раз поднималась на площадках партии, в ее адрес уже поступали многочисленные обращения педагогов об их возросшей работе с отчетностью и призывами ее сократить. "Напомню, что поручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчетов давал президент Владимир Путин", – отметила Аршинова.
Поправки в соответствующий закон разработало Минпросвещения после многочисленных обращений от учителей о растущей отчетности, не связанной с их должностными обязанностями.
Партийный проект "Новая школа" занимается поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова, общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.
Батька предал Россию
Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Она опубликовала трогательный пост
Избранница юмориста устала от внимания прессы