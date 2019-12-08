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Общество

Подведены итоги всероссийской патриотической акции "Письма Победы"

Фото: пресс-служба
С 21 по 30 ноября в социальных сетях проходила Всероссийская патриотическая акция "Письма Победы". Школьники из 82 регионов продемонстрировали свои знания в области истории России и Великой Отечественной войны. 
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В общей сложности в масштабном мероприятии приняли участие более пяти тысяч молодых девушек и юношей в возрасте от семи до 17 лет. Школьникам предстояло попробовать свои силы в нескольких направлениях: онлайн-тестирование на знание государственной символики, конкурс эссе "Письмо на фронт" и конкурс видеороликов "Я расскажу вам о Победе". Участников разделили на две возрастные категории: от семи до 13 и от 14 до 17 лет.

Наибольший интерес у конкурсантов вызвал тест на знание государственной символики России. В этом состязании свои силы попробовали четыре тысячи школьников. Им предстояло на скорость ответить на 40 вопросов в онлайн-режиме. Рекордсменкой стала десятилетняя Валерия Антипова из Кузбасса – она показала абсолютный результат, не сделав ни единой ошибки. А в категории от 14 до 17 лет первое место заняла Светлана Шаманаева из Новосибирской области.

Еще около тысячи школьников стали участниками конкурса, в рамках которого нужно было подготовить эссе на несколько патриотических тем: "Гордость России – Герои России", "Мой земляк – Герой Отчества", либо – "Письмо моему Герою". Среди ребят от 14 до 17 лет лучшими стали Анастасия Шарапова из Красноярского края, Ольга Кобзарь из Тюменской области и Севда Омарова из Подмосковья. Среди школьников от 13 лет и младше победили Ян Бойнов (Нижегородская область), Арсений Теребенин (Ханты-Мансийский автономный округ) и Александр Кривошеев (Республика Крым).

Одним из самых сложных оказался конкурс на создание роликов о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Ребятам предстояло подготовить сценарий, отснять и смонтировать материал. Несмотря на трудности, участники признались, что это испытание стало для них самым познавательным.

Так, школьница из Тамбовской области Екатерина Черемисина прислала ролик, где рассказала о подвиге своей землячки и ветерана Великой Отечественной войны Марии Воеводиной.

"Когда мы снимали кадры, Мария Ивановна очень волновалась, трясущимися руками доставала чемоданы писем от фронтовых друзей. Все происходящее ещё больше меня впечатлило. Поэтому на нашей совести – сохранить память о ветеранах и событиях тех страшных лет" – рассказала конкурсантка.

Для участия в конкурсе была прислана 131 работа. В старшей и младшей группы победителями стали Ольга Зибенкес из Ростовской области и дуэт москвичей Анны Скворцовой и Александра Середина.

Фото: Агентство городских новостей

В рамках всероссийской акции также прошел флешмоб. Дети выкладывали в социальных сетях фотографии героев ВОВ с хэштегом #ФотоПобедителя.

По словам участников акции, она дала им возможность освежить знания и вновь почувствовать значимость великого подвига. Школьник Матвей Усцелемов уверен: современное поколение должно знать настоящих героев Родины, и, самое главное, историю своей семьи.

"Люди буквально на своих плечах вынесли эту трудную, кровавую, ожесточенную войну, победив фашизм, не только в пределах нашей страны, но и изгнав его и из Европы", – отметил молодой человек.

Организатором акции "Письма Победы" выступило Министерство просвещения России. Цель мероприятия – сохранить историческую память, приобщить молодежь к изучению истории Отечества.

Автор: 8 декабря 2019, 21:04

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