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Общество

Более половины россиян хотят уйти с работы

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Результаты исследования аналитического центра НАФИ свидетельствуют о том, что большинство россиян (52%) не устраивает их место работы. Условиями труда довольны лишь четверть опрошенных (25%), сообщает Ura.ru.

Среди негативных факторов жители отметили низкий уровень заработной платы, задержки выплат, плохие условия труда, а также частые переработки. Тем не менее, 77% респондентов заявили, что не намерены менять работу в ближайшие полгода. 19% людей заявили, что довольны условиями, но не стали бы рекомендовать свою организацию в качестве работодателя родным и близким. 

Автор: 30 декабря 2019, 14:02

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