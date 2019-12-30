Более половины россиян хотят уйти с работы

Результаты исследования аналитического центра НАФИ свидетельствуют о том, что большинство россиян (52%) не устраивает их место работы. Условиями труда довольны лишь четверть опрошенных (25%), сообщает Ura.ru.
Среди негативных факторов жители отметили низкий уровень заработной платы, задержки выплат, плохие условия труда, а также частые переработки. Тем не менее, 77% респондентов заявили, что не намерены менять работу в ближайшие полгода. 19% людей заявили, что довольны условиями, но не стали бы рекомендовать свою организацию в качестве работодателя родным и близким.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные
Пожелания от Аиды Ведун