Россиянки из Югры оголяют груди в защиту животных

Российские женщины из Ханты-Мансийского автономного округа намерены раздеться догола, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты бездомных животных. Активистки считают, что в регионе недостаточно приютов для зверей, сообщает Ura.ru.
Акция пройдет в новогодние праздники в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Как рассказала одна из участниц, демонстрации планируется устроить в форме пикетов. Голые груди жительницы Югры прикроют плакатами с призывами к строительству приютов. Зоозащитницы считают, что многие будут смеяться над ними, но найдутся и те, кто серьезно отнесется к проблеме.
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