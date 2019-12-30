В Роскачестве рассказали о правилах выбора рыбных консервов

Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору рыбных консервов. Эксперты посоветовали жителям обращать внимание на дату производства и форму упаковки, сообщает RT.
В первую очередь следует проверить условия хранения продукта. Большинство консервов не портятся при температуре от 0 до +20, однако бывают и исключения, поэтому стоит внимательно читать информацию. Одним из признаков испорченного продукта является вздутие банки с обеих сторон. Также не рекомендуется есть консервы, если они кислые на вкус и запах. Томатный соус в непригодном продукте приобретает бледный цвет и становится более вязким.
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