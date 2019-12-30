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Общество

Подсчитаны доходы самых богатых людей России в 2019 году

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Аналитики отмечают, что среди самых богатых россиян больше всех в 2019 году заработал совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов. По данным экспертов, за год стали богаче 23 российских миллиардера, сообщает телеканал "360".

На втором месте оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов, годовая прибыль которого составила 6,2 миллиарда долларов. Бронза досталась совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону: его капитал вырос на 5,2 миллиарда долларов. Также богаче стали Геннадий Тимченко и Владимир Лисин, доходы которых составили 4,3 и 3,5 миллиарда соответственно. 


Автор: 30 декабря 2019, 11:13

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