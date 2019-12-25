В зауральской школе пожаловались на питание гнилой тушенкой

Сотрудники кадетской школы в городе Шадринске рассказали правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников некачественными продуктами. Тот пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщает URA.ru.
Одна из работниц учреждения заявила, что детям подают на стол гнилую тушенку, при этом продукт не просрочен. Кроме того, в столовой не хватает перчаток и чистящих средств для посуды, а сотрудники получают низкие зарплаты.
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