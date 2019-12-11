Москвичей предупредили о перекрытиях дорог из-за прощания с Лужковым

ЦОДД предупредил москвичей о перекрытиях 12 декабря из-за прощания с Юрием Лужковым. Отмечается, что с полуночи будет ограничено движение в Соймоновском проезде, а также по участку Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки.
По данным радиостанции "Говорит Москва", ограничения будут действовать до конца дня. Кроме того, вход и выход к станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя будет закрыт до 15:30.
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