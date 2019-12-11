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Общество

Умерла создатель "Радионяни" Елена Лебедева

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Основатель программы "Радионяня" Елена Лебедева скончалась 10 декабря. Похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище, передает РИА Новости.

Образовательная программа "Радионяня" выходила в эфир в 1970-1980 годах. Ее авторами были Эдуард Успенский, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие выдающиеся писатели, сообщает RT.

Автор: 11 декабря 2019, 14:11

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