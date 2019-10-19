Симоньян в третий раз стала матерью

Телеведущая Маргарита Симоньян родила вторую дочь. Это третий ребенок в ее паре с Тиграном Кеосаяном. Радостную весть сообщила в своем Telegram-канале подруга семьи телеведущая Тина Канделаки.
Симоньян впервые стала мамой в августе 2013 года, когда на свет появилась дочка Марьяна. Через год Маргарита подарила ей братика Баграта. До Симоньян Кеосаян состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой, однако этот союз распался, после того, как Тигран встретил Маргариту.
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